Αν και βλέπει τον κόσμο από τα 208 εκατοστά, πρόκειται για έναν φόργουορντ ο οποίος μπορεί να πασάρει καλύτερα και από point guard.

Ο Μπεν Σίμονς το απέδειξε στο πρώτο παιχνίδι της preseason με τους Μέμφις Γκρίζλις, όταν και μοίρασε εννέα τελικές πάσες, οι οποίες ήταν η μία καλύτερη από την άλλη!

Ιδού για του... λόγου το αληθές!

In just 22 minutes, Ben Simmons recorded 9 assists for the @sixers in his #NBAPreseason debut! #NBARooks pic.twitter.com/R3q68DbOAO

— NBA (@NBA) 5 Οκτωβρίου 2017