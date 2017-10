Ο Έλληνας φόργουορντ επέστρεψε στις προπονήσεις των Μιλγουόκι Μπακς και αναμένεται να δώσει κανονικά το «παρών» στην αναμέτρηση με τους Ιντιάνα Πέισερς.

Μετά τον θάνατο του πατέρα του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προσπαθεί να επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς αν και όλοι γνωρίζουν ότι θα χρειαστεί πολύ χρόνο ακόμα...

Good to see @Giannis_An34 Giannis Antetokounmpo back at practice today after the passing of his father. #Bucks pic.twitter.com/dOSKhYuNzA

— Lance Allan (@lanceallan) 4 Οκτωβρίου 2017