Δέκα στιγμές... μαγείας του εορτάζοντα Ντουράντ! (vid)

Τα 29α γενέθλια του γιορτάζει σήμερα ο Κέβιν Ντουράντ και το ΝΒΑ δεν θα μπορούσε να μην ασχοληθεί με τον MVP των τελικών του 2017.

Η κορυφαία λίγκα του πλανήτη θέλησε να ευχηθεί χρόνια πολλά στον KD, παρουσιάζοντας τις δέκα καλύτερες φάσεις του από τη σεζόν που μας πέρασε.

Ξεχωρίζει το clutch τρίποντο στο Game 3 των τελικών κόντρα στους Καβαλίερς.

Απολαύστε τον

29 on the 29th.... @KDTrey5's TOP 10 PLAYS from the 2016-17 season for the @Warriors! #NBABDAY #BESTofNBA pic.twitter.com/mAW6VxdnuQ

— NBA (@NBA) 29 Σεπτεμβρίου 2017