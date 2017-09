Η λιθουανική λίγκα ενημέρωσε ότι οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα καλούνται να έχουν μίνιμουμ μπάτζετ 400 χιλιάδες ευρώ ως προϋπόθεση για την παρουσία τους στην LKL. Το ποσό αυξήθηκε σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Not breaking news, but not sure this was reported: LKL has increased minimum budget requirement for teams to €400K for the 2018-19 season.

— Simonas Baranauskas (@LithuaniaBasket) 28 Σεπτεμβρίου 2017