Ο Ντουέιν Ουέιντ είναι και πλέον και με τη βούλα παίκτης των Καβαλίερς.

Το Κλίβελαντ ανακοίνωσε τη συμφωνία, η οποία έφερε και πάλι μαζί το δίδυμο ΛεΜπρόν-Flash που μεγαλούργησε στους Χιτ και κατέκτησε 2 πρωταθλήματα.

Στην νέα του ομάδα θα φορά το Ν0.9, καθώς το «3» θα το έχει ο Αϊζάια Τόμας.

Welcome to The Land, @DwyaneWade!

DETAILS: https://t.co/QlQd1lx0M7#AllForOne pic.twitter.com/iBUzSRyze0

— Cleveland Cavaliers (@cavs) 27 Σεπτεμβρίου 2017