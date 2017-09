Με χαρακτηριστική ανάρτηση στο twitter, ο Γερμανός γκαρντ των Ατλάντα Χοκς εξέφρασε την δυσαρέσκειά του για το rating του «79» που του έδωσε η 2Κ!

«Αυτός είναι ο λόγος που παίζω FIFA αντί για ΝΒΑ 2Κ» ήταν η «μπηχτή» του Σρέντερ για την 2Κ!

That's the reason why I play @FIFAcom (FIFA) instead of @NBA2K pic.twitter.com/ShPK7BW3xG

— Dennis Schröder (@DennisMike93) 27 Σεπτεμβρίου 2017