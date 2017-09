Συμφώνησαν με Ουέιντ οι Καβαλίερς! (vids)

Τις τελευταίες εβδομάδες τα Media στις ΗΠΑ θεωρούσαν δεδομένο το buy out του συμβολαίου του Ουέιντ από τους Μπουλς και πολύ πιθανή τη μετακίνηση του τελευταίου στους Καβς. Η αρχή έγινε με την αποδέσμευσή του Flash από το Σικάγο. Για την ακρίβεια, Μπουλς και Ουέιντ έφτασαν σε συμφωνία για να «σπάσει» το συμβόλαιό του, με τον ίδιο να... χαρίζει στο Σικάγο τα οκτώ από τα 23 εκατομμύρια δολάρια που προέβλεπε το συμβόλαιό του.

Εν συνεχεία ο ΛεΜπρόν εξήγησε κατά τη διάρκεια της Media Day των Καβς πως «θα ήθελα πολύ τον Ουέιντ στο Κλίβελαντ! Νομίζω ότι μπορεί να φέρει μαζί του το DNA του πρωταθλητή! Θα ήταν μια σπουδαία λύση στη θέση του πλέι μέικερ, είναι ένας παίκτης που μπορεί να σκοράρει και να δημιουργήσει ενώ διαθέτει μπασκετικό μυαλό. Θα ήταν υπέροχο να τον είχαμε εδώ, μαζί μας».

Σήμερα, λοιπόν, ο Άντριαν Βοϊναρόφκσι αποκάλυψε ότι οι Καβς είναι κοντά στο deal με τον Ουέιντ ενώ ο Σαμς Τσαράνια του The Vertical εξήγησε πως ο Flash ήλθε σε οριστική συμφωνία με το Κλίβελαντ για μονοετές συμβόλαιο αντί 2.3 εκατομμυρίων δολαρίων!

Sources: Dwyane Wade has reached agreement on a one-year, $2.3M deal with the Cleveland Cavaliers.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 26 Σεπτεμβρίου 2017