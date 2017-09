Στην προετοιμασία των Σίξερς ο Εμέκα Οκαφόρ (pics)

Όχι έναν, αλλά δύο Οκαφόρ θα έχουν οι Σίξερς.

Ο Εμέκα θα ενισχύσει την ομάδα της Φιλαδέλφεια στην προετοιμασία και θα είναι στο πλευρό του ξάδερφού του, Τζαχίλ (τον οποίο θέλουν οι Σέλτικς).

Ο 34χρονος φόργουορντ/σέντερ πάτησε παρκέ για τελευταία φορά τη σεζόν 2012-13 κι έκτοτε έμεινε εκτός αγωνιστικής δράσης, εξαιτίας δισκοκήλης στον αυχένα.

Στην προετοιμασία θα βρίσκεται και ο Κρις Χάμφρις, που πέρυσι φόρεσε την φανέλα των Χοκς.

The team has agreed to terms with @KrisHumphries and Emeka Okafor.

| https://t.co/hDBcyOlI1l pic.twitter.com/1leBruHulg

— Philadelphia 76ers (@sixers) 25 Σεπτεμβρίου 2017