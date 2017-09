Με buzzer beater κρίθηκε ο πρώτος τελικός στο WNBA! (vids)

Η Τσέλσι Γκρέι ήταν η μεγάλη πρωταγωνίστρια του πρώτου τελικού του WNBA αφού εκτός από τους 27 πόντους που πέτυχε, ευστόχησε και στο νικητήριο σουτ που έκρινε το ματς υπέρ των Σπαρκς με 85-84.

Η Γκρέι είχε 6/12 δίποντα, 4/8 τρίποντα και 3/5 βολές, ενώ την ακολούθησαν σε απόδοση οι Σιμς (16π.) και Πάρκερ (15π.)

Για τους Μινεσότα Λινξ η Μάγια Μουρ είχε 27 πόντους (10/16 σουτ), ενώ οι Φόουλς και Ογκούστους πρόσθεσαν από 22 και 19 πόντους αντίστοιχα.

Sparks take Game 1 of the #WNBAFinals on a game-winner!

Chelsea Gray ends Game 1 of the WNBA Finals with a cold blooded stepback jumper (via @wnba ) pic.twitter.com/deDT8fYEXr

FOUR lead changes in the final minute!

The BEST down the stretch in the Game 1 thriller. #WNBAFinals pic.twitter.com/W7jiCyHi30

— WNBA (@WNBA) 24 Σεπτεμβρίου 2017