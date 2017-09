Συνεχίζει στους Μπουλς ο Μίροτιτς! (pics)

«Ταύρος» και την νέα χρονιά ο Μίροτιτς!

Όπως υποστηρίζει η «The Vertical», ο 26χρονος φόργουορντ συμφώνησε να επιστρέψει στους Μπουλς για δύο χρόνια, έναντι $27 εκατομμυρίων, ενώ στο συμβόλαιό του υπάρχει όρος να ασκήσει βέτο σε πιθανό trade που θα προκύψει τον πρώτο χρόνο.

Ο ίδιος είχε εκφράσει την επιθυμία να συνεχίσει στην ομάδα του Σικάγο - όπως και ο αντιπρόεδρος Τζον Πάξον - και γι΄αυτό το λόγο δεν ενίσχυσε την Ισπανία στο Eurobasket (για να ξεκαθαρίσει το μέλλον του).

Ο Μίροτιτς βρίσκεται στους «ταύρους» από το 2014 και είχε κατά μέσο όρο σε αυτά τα τρία χρόνια 10.8 πόντους, 5.3 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ.

Story on RFA Nikola Mirotic agreeing to a two-year deal to return to the Chicago Bulls: https://t.co/t0wdk8fmvo pic.twitter.com/IBkWnX9i1T

— Shams Charania (@ShamsCharania) 24 Σεπτεμβρίου 2017