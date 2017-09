ΛεΜπρόν σε Τραμπ: «Ανόητε, ο Κάρι είχε πει πως δεν θα ερχόταν»! (pic)

«Πάντοτε υπήρχε ρατσιστικό μίσος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ξέρουμε. Αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ το επανέφερε στη μόδα!», έγραψε πρόσφατα στο Twitter ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ και των Κλίβελαντ Καβαλίερς, ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος εξαπέλυσε νέα επίθεση στον πλανητάρχη μετά από τις τελευταίες εξελίξεις!

«Ανόητε, ο Στεφ Κάρι έχει ήδη πει ότι δεν είχε σκοπό να έλθει! Επομένως, δεν υπάρχει πρόσκληση! Η επίσκεψη στον Λευκό Οίκο ήταν μεγάλη τιμή ως τη στιγμή που εμφανίστηκες εσύ» ήταν το μήνυμα του King με αφορμή το γεγονός ότι ο Τραμπ ανέφερε πως οι Ουόριορς δεν είναι καλοδεχούμενοι στον Λευκό Οίκο.

U bum @StephenCurry30 already said he ain't going! So therefore ain't no invite. Going to White House was a great honor until you showed up!

