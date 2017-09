Τραμπ: «Οι Ουόριορς δεν είναι καλοδεχούμενοι στον Λευκό Οίκο»! (pic)

Μάλλον οι Ουόριορς δεν θα χρειαστεί να κάνουν meeting για να αποφασίσουν αν θα πάνε στον Λευκό Οίκο, όπως είχε σχολιάσει ο Στιβ Κερ.

Κι αυτό, διότι ο Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε την πρόσκληση που είχε κάνει στους πρωταθλητές του ΝΒΑ, μετά και τα λεγόμενα του Στεφ Κάρι πως η αποστασιοποίησή του είναι μήνυμα για μια αλλαγή στον κόσμο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ φυσικά και πληροφορείται ό,τι κυκλοφορεί κι έγραψε στο twitter: «Η επίσκεψη στον Λευκό Οίκο θεωρείται ύψιστη τιμή για μια πρωταθλήτρια ομάδα. Ο Στεφ Κάρι διστάζει, οπότε η πρόσκληση αποσύρεται».

Going to the White House is considered a great honor for a championship team.Stephen Curry is hesitating,therefore invitation is withdrawn!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 23, 2017