Στους Σανς ο Άντονι Μπένετ! (pic)

Στην περίπτωση του Άντονι Μπένετ, οι Καβαλίερς επένδυσαν σε ό,τι εξελίχθηκε τα επόμενα χρόνια ως η μεγαλύτερη απογοήτευση σε παίκτη που έγινε Νο.1 draft pick! «With the first pick in the 2013 NBA Draft, the Cleveland Cavaliers select Antony Bennett from Toronto, Canada and University of Nevada, Las Vegas» ξεστόμισε ο Ντέιβιντ Στερν στην τελευταία διαδικασία που συμμετείχε ως κομισάριος της Λίγκας πριν αποχωρήσει δίνοντας τη θέση του στον Άνταμ Σίλβερ ενώ η κάμερα έπιασε την… ιδιαίτερη κι αμήχανη αντίδραση του Νέρλενς Νοέλ.

Μετά, λοιπόν, από 151 αγώνες, 4.4 πόντους, 3.1 ριμπάουντ ανά 12.6 λεπτά συμμετοχής κι αφού αγωνίστηκε στους Καβαλίερς, τους Τίμπεργουλβς, τους Ράπτορς και τους Νετς, ο Καναδός φόργουορντ έκανε το υπερατλαντικό ταξίδι για λογαριασμό της Φενέρμπαχτσε και πλέον επιστρέφει στο ΝΒΑ για λογαριασμό των Σανς! Όπως αναφέρει το «The Vertical», ο Μπένετ υπέγραψε μη εγγυημένο συμβόλαιο στο Φοίνιξ,