Καθημερινά ειδικά στοιχήματα (21+).

Αλλάζει όψη το Wells Fargo Center για ορισμένα εντός έδρας ματς των Σίξερς.

Η ομάδα της Φιλαδέλφεια ανακοίνωσε πως η καμπάνια για το «Spirit of 76» περιλαμβάνει μια αλλαγή στο logo που θα βρίσκεται στο κέντρο του γηπέδου.

Αυτή η διαφοροποίηση θα γίνει για 7 εντός έδρας ματς της ομάδας του Εμπίντ

The kids would say the court is fire.

We'd agree https://t.co/lDkQaTG923 pic.twitter.com/mIBcHlHXAu

— Philadelphia 76ers (@sixers) 20 Σεπτεμβρίου 2017