Εκθείασε Ντράγκιτς ο Ντόντσιτς! (pic)

Λούκα Ντόντσιτς και Γκόραν Ντράγκιτς μονοπώλησαν το ενδιαφέρον στο Eurobasket και ανέβασαν την Σλοβενία στην κορυφή της Ευρώπης!

Ο «δράκος» ίσως έκανε την τελευταία του εμφάνιση με το εθνόσημο, αλλά σίγουρα αφήνει άξιο διάδοχο πίσω. Από την άλλη, ο 18χρονος γκαρν,τ που έχει εκπλήξει άπαντες με το ταλέντο του, είχε σίγουρα ένα υπέροχο ίνδαλμα να θαυμάζει.

Ο Ντόντσιτς, με μια ανάρτηση στο twitter, εκθείασε το είδωλό του: «Απλά πρέπει να τον αγαπάς και να τον θαυμάζεις! Ένας από τους καλύτερους παίκτες».

You just MUST love and admire him!! One of the best players!! #CIKI #1202 #DRACARYS pic.twitter.com/5oyuIAlfP6

— Luka Doncic (@luka7doncic) 19 Σεπτεμβρίου 2017