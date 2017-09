Ο σούπερ σταρ της Σλοβενίας και MVP του Eurobasket, συμπεριλήφθηκε φυσικά και στην καλύτερη πεντάδα του τουρνουά μαζί με τους Λούκα Ντόντσιτς, Πάου Γκασόλ, Αλεξέι Σβεντ και Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς.

«Χαρούμενος και ευλογημένος που ήμουν μέλος της καλύτερης πεντάδας» έγραψε στο twitter του.

Happy and blessed to be part of top 5 players at #eurobasket2017 EuroBasket @paugasol @luka7doncic @Shved23 @LeaderOfHorde pic.twitter.com/ACtWb5rauJ

— Goran Dragić (@Goran_Dragic) 18 Σεπτεμβρίου 2017