Στο Βελιγράδι το 7ο workshop της «One Team» (pics)

Μια πρώτη... γεύση από την πόλη που θα διοργανώσει το Final 4 της Euroleague το 2018 πήρε η «One Team».

Το κοινωνικό πρόγραμμα της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης βρέθηκε στην πρωτεύουσα της Σερβίας, το Βελιγράδι, για ένα διήμερο, καθώς πραγματοποίησε το 7ο workshop του.

Το workshop αυτό είχε σκοπό να βοηθήσει τους συλλόγους σε ολόκληρη την ήπειρο να προετοιμαστούν για την εφαρμογή των προγραμμάτων κοινωνικής ευθύνης, κατά τη διάρκεια της επόμενης διοργάνωσης, η οποία θα είναι η πρώτη φορά που όλες οι συμμετέχουσες ομάδες, τόσο της Euroleague, όσο και του EuroCup, θα διαχειρίζονται τις πρωτοβουλίες της «One Team».

Μέσα στο διήμερο πραγματοποιήθηκαν αρκετές δραστηριότητες - θα ακολουθήσουν κι άλλες τους επόμενους μήνες - με αποκορύφωμα τον νικητή του βραβείου «Best One Team Program», το οποίο κατέληξε στην Ζαλγκίρις.

«Το μπάσκετ είναι μεγαλύτερο από ό,τι η δράση που λαμβάνει χώρα στο γήπεδο. Έχουμε δει τα πέντε τελευταία χρόνια πως οι σύλλογοι μας και οι παίκτες έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Αυτή η δουλειά θα συνεχιστεί κατά την διάρκεια της σεζόν και είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε στους ανθρώπους του Βελιγραδίου ένα Final 4 που θα θυμούνται για καιρό, με την βοήθεια της One Team», ήταν τα λόγια του Τζόρντι Μπερτομέου.

Επικεφαλής των σεμιναρίων ήταν η Άρτεμις Παναγή (Παναθηναϊκός) και ο Οζάν Χαζουβλού (Εφές). Ενεργό ρόλο στο πρότζεκ του «One Team» έχουν οι Άλμπα Βερολίνου, Τσεντεβίτα, ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Ολυμπιακός και Βαλένθια.

