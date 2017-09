Κοιμάται αγκαλιά με την πορτοκαλί μπάλα ο Τόμας! (vid)

Μπορεί τα χτυπήματα της μοίρας να ήταν πολλά για τον Αζάια Τόμας - θάνατος της αδερφής του, σοβαρός τραυματισμός, trade από τους Σέλτικς στους Καβαλίερς - αλλά ο ίδιος δεν το βάζει κάτω.

Ο «κοντορεβυθούλης» του ΝΒΑ συνεχίζει να δουλεύει για την επάνοδό του στα παρκέ και μέχρι τότε δεν αποχωρίζεται την πορτοκαλί μπάλα ούτε στον ύπνο του!

Η γυναίκα του Κέιλα τράβηξε ένα βίντεο, στο οποίο πρωταγωνιστεί ο «IT» να κοιμάται του καλού καιρού, αγκαλιά με την «σπυριάρα»!

Ball is Life! Isaiah Thomas still sleeps with a basketball.

via kayla_jasmin_/IG pic.twitter.com/I8aYxFsbsI

— Ballislife.com (@Ballislife) 15 Σεπτεμβρίου 2017