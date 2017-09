Οι «statement» εμφανίσεις της Ανατολής στο ΝΒΑ! (pics & vids)

Σε μια εκδήλωση που έγινε στο Λος Άντζελες, το ΝΒΑ παρουσίασε τις «statement» φανέλες για την νέα σεζόν, μετά την συνεργασία με την Nike.

Η εταιρεία - κολοσσός στο χώρο της ένδυσης και της υπόδησης έχει πλέον «μετατρέψει» τις εντός κι εκτός έδρας εμφανίσεις σε «association» και «icon», ενώ η «statement» εκπροσωπεί κάτι από τον εκάστοτε σύλλογο. Παραδείγματος χάριν, στις φανέλες των Καβαλίερς οι αχνές γκρι γραμμές που υπάρχουν, απεικονίζουν την μορφή ενός σπαθιού, δείγμα της μαχητικότητας της ομάδας στο παρκέ.

Ήδη αρκετές από αυτές τις φανέλες έχουν μπει και στο νέο ΝΒΑ 2Κ.

Δείτε εδώ τις φανέλες της Δύσης

Δείτε τις εμφανίσεις της Ανατολής

