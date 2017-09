Τα highlights της Ισπανίας στο φετινό Eurobasket (vid)

Οι Ισπανοί δεν είναι μόνο αήττητοι στο φετινό τουρνουά αφού μετρούν ήδη 6 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, αλλά προέρχονται και από 6 συνεχόμενες νίκες και από το προηγούμενο Eurobasket.

Φέτος πάντως παίζουν αρκετά καλά προσφέροντας πλούσιο θέαμα στα παιχνίδια τους.

Για αυτό το λόγο οι διοργανωτές ετοίμασαν βίντεο με τις ομορφότερες φάσεις που έβγαλαν.

Can reigning champions @baloncestofeb be stopped? They are now counting 12 FIBA EuroBasket wins in a row ! #EuroBasket2017 pic.twitter.com/0O5UrORSry

— FIBA (@FIBA) 12 Σεπτεμβρίου 2017