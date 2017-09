From Russia with love!

Aπό τον Τάκη Νικολούδη, που άνοιξε αυτή τη φάμπρικα ανήμερα του Τιμίου Σταυρού πριν από 38 χρόνια μέχρι τον Αργύρη Καμπούρη, ο οποίος στις 14 Ιουνίου του ’87 έστειλε στον έβδομο ουρανό και έβγαλε στους δρόμους τον απανταχού της Γης ελληνισμό...

Από τον Απόστολο Κόντο ο οποίος τους έκανε την κηδεία το 1981 στον «Τάφο του Ινδού» μέχρι τον Γκάλη που τους έκανε να βλέπουν πράσινες, κόκκινες και κίτρινες πεταλούδες...

Από τον Φάνη Χριστοδούλου, που τους εκτέλεσε εν ψυχρώ γτο Ζάγκρεμπ μέχρι τον (παρόντα και τώρα) Γιώργο Πρίντεζη ο οποίος τους πήρε την μπουκιά από το στόμα στην Πόλη με το πεταχτάρι του...

Από τον Νίκο Μαχλά που τους κάρφωσε στο ΟΑΚΑ μέχρι τον Βασίλη Σπανούλη ο οποίος κάθε τρεις και λίγο (ή μάλλον κάθε τέσσερις και λίγο) τους βρίσκει μπόσικους και τους αλλάζει τον αδόξαστο...

Από τον Θοδωρή Παπαλουκά που τους άλλαξε τα φώτα στο Βελιγράδι μέχρι τον Δημήτρη Διαμαντίδη ο οποίος πήρε τις μπάμπουσκες και τις έκανε κεράκια για την τούρτα των γενεθλίων του το 2007...

Aπό την Αντιγόνη Ρουμπέση στον Ζήση Βρύζα και- last but not least- στον Γιώργο Καραγκούνη ο οποίος τους ξεπάστρεψε στο Εuro του 2012 στη Βαρσοβία...

Οι Μαρξιστές υποστήριζαν πως όταν η Ιστορία επαναλαμβάνεται καταλήγει σε φάρσα ή σε τραγωδία, αλλά στην προκειμένη περίπτωση είτε επαναλαμβάνεται, είτε απλώς συνεχίζεται το αποτέλεσμα είναι ένα και το αυτό: η Ρωσία μοιάζει με την καλή νεράιδα του ελληνικού αθλητισμού και μάλιστα σε ένα εύρος πέντε διαφορετικών δεκαετιών, σε τρία διαφορετικά σπορ και σε δυο διαφορετικές (σοβιετικές και ρώσικες) γεωπολιτικές φάσεις...

Την μεγαλύτερη σε έκταση χώρα του κόσμου η Ελλάδα την έχει και πάντως δεν ορρωδεί προ αυτής! Τα (ρωσικά) καλά της μοίρας μας –σε εθνικό και συλλογικό επίπεδο- αυξάνονται και πληθύνονται και η καταμέτρησις μπορεί να συνεχισθεί απόψε στο «Sinan Erdem Dome», σε έναν αγώνα που βεβαίως δεν είναι τελικός αλλά μοιάζει με τέτοιον...

Για την ακρίβεια –και για να μείνω πιστός στο πνεύμα της ατάκας του Γκάλη- είναι ο μεγαλύτερος τελικός μέχρι τον επόμενο ημιτελικό!

From Russia with love λοιπόν, αυτός είναι ο τίτλος που ταιριάζει, αλλά μας βολεύει κιόλας ενόψει της αυριανής αναμέτρησης. Ο τελευταίος (μέχρι τον επόμενο) πρωταγωνιστής στα διάφορα remakes αυτής της ταινίας ήταν ο Γιώργος Καραγκούνης που (έβαλε το γκολ στο Euro και) υποδύθηκε με επιτυχία τον ρόλο του Σον Κόνερι στην ομώνυμη κατασκοπευτική ταινία της σειράς του Τζέιμς Μποντ.

Στον αρχηγό της Εθνικής και μάλιστα το βράδυ που ισοφάρισε το ρεκόρ των (120) συμμετοχών του Θοδωρή Ζαγοράκη έλαχε τότε ο κλήρος να ξεπαστρέψει την οργάνωση «Spectre» και να βάλει τη σφραγίδα του στην διεκπεραίωση μιας δύσκολης αποστολής στην οποία πλάκα πλάκα η Ελλάδα έχει αποκτήσει master!

· Το γαϊτανάκι των ελληνικών επιτυχιών κόντρα στη χώρα του Ντοστογιέφσκι άρχισε να στήνεται στις 14 Σεπτεμβρίου του 1979, όταν η Εθνική ποδοσφαίρου, με το γκολ του Τάκη Νικολούδη, νίκησε τη Σοβιετική Ένωση με 1-0 στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην τελική φάση του Κυπέλλου Εθνών Ευρώπης, όπως λεγόταν τότε το Εuro.

· Η επόμενη (και μάλιστα θριαμβευτική) πράξη παίχθηκε στις 14 Ιουνίου του 1987 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου η Εθνική μπάσκετ, με τις βολές του Αργύρη Καμπούρη (που βάδισε στα χνάρια του Λιβέρη Ανδρίτσου) στα 3’’ της παράτασης, επιβλήθηκε της Σοβιετικής Ένωσης με 103-101, στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης για πρώτη φορά στα χρονικά και απέδειξε στον Αλεξάντερ Γκομέλσκι πως και οι... Μαυρτιανοί έχουν ψυχή!

· Στις 24 Ιουνίου του 1989 στο «Dome Sportova» του Ζάγκρεμπ η «επίσημη αγαπημένη» με το μνημειώδες τρίποντο που εξακόντισε στα 51’’ ο Φάνης Χριστοδούλου (για να ακολουθήσει το λάθος του Γκούνταρς Βέτρα) έριξε και πάλι στο καναβάτσο την (ενισχυμένη και με τον Αρβιντας Σαμπόνις) Σοβιετική Ένωση με 81-80 και προκρίθηκε στον τελικό του Eurobasket. Από εκείνο το έπος μένει παγωμένη η εικόνα του Νίκου Γκάλη, ο οποίος σηκώνει ψηλά τα χέρια και πανηγυρίζει, ενώ η μπάλα βρίσκεται ακόμη σε τροχιά προς το καλάθι!

· Η συνέχεια δόθηκε στις 17 Νοεμβρίου του 1993 στο ΟΑΚΑ, όπου η Εθνική ποδοσφαίρου με την κεφαλιά του Νίκου Μαχλά, νίκησε τη Ρωσία με 1-0 και σε συνδυασμό με το 1-1 στη Μόσχα (Τάσος Μητρόπουλος) και με το «διπλό» στη Βουδαπέστη επί της Ουγγαρίας (0-1, Στράτος Αποστολάκης) σφράγισε την παρθενική συμμετοχή της στο Μουντιάλ, στο οποίο προκρίθηκε ως πρώτη του ομίλου και μάλιστα αήττητη!

· Στις 22 Σεπτεμβρίου του 2005 ξαναπήρε τη σκυτάλη η Εθνική μπάσκετ, η οποία με 23 πόντους του (προερχόμενου από τον πάγκο) Θοδωρή Παπαλουκά ανέτρεψε το σκηνικό, νίκησε τη Ρωσία με 66-61 και άνοιξε το δρόμο για τον θρόνο του Ευρωμπάσκετ! Εκείνη την εποχή ο «Τεό» αγωνιζόταν στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας και όταν ρωτήθηκε για την ευκολία με την οποία διέλυσε τη ρωσική άμυνα είχε πει το εξής: «Είναι σαν να μπαίνεις στο σπίτι σου και να το βρίσκεις σκοτεινό, αλλά ξέρεις από πού ανάβουν τα φώτα»!

· Στο δρόμο των ανδρών του μπάσκετ, βάδισαν και οι γυναίκες του γουότερ πόλο: στις 17 Ιουλίου του 2011 στη Σαγκάη η ελληνική ομάδα με γκολ της Αντιγόνης Ρουμπέση επικράτησε της Ρωσίας με 10-9, πήρε τη ρεβάνς για την ήττα της στην εκπνοή στον προ διετίας μικρό τελικό της Ρώμης και προανήγγειλε την επιγενόμενη στέψη της ως πρωταθλήτριας κόσμου.

· Ακόμη και οι ήττες μας από τη Ρωσία, μας βγαίνουν σε καλό, όπως αποδείχθηκε στις 20 Ιουνίου του 2004, στο Φάρο Λουλέ της Πορτογαλίας, όπου ναι μεν η Ρωσία νίκησε την Εθνική με 2-1, αλλά το γκολ που πέτυχε ο Ζήσης Βρύζας στο 43ο λεπτό έσωσε την παρτίδα που κερδήθηκε μετά από δύο εβδομάδες στη Λισαβώνα!

· Η τελευταία (και άμποτε πριν από την επόμενη) πράξη σε αυτό το deja vu γράφτηκε στις 16 Ιουνίου του 2012 στη Βαρσοβία, όπου η Ελλάδα έριξε πάλι νοκ άουτ τους Ρώσους με το γκολ του Γιώργου Καραγκούνη και προκρίθηκε στους «8» του Euro, αλλά στη συνέχεια έπεσε πάνω στην ακαταμάχητη, εκείνο το βράδυ, Γερμανία.

Πέρα από αυτές τις μεγάλες επιτυχίες των εθνικών ομάδων ποδοσφαίρου, μπάσκετ και γουότερ πόλο, η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε κακό δαίμονα των Ρώσων και σε συλλογικό επίπεδο και μάλιστα σε αλλεπάλληλα θρίλερ!

Το 2007 στον καλύτερο από ποιοτικής και θεαματικής πλευράς τελικό της Euroleague ο Παναθηναϊκός του Διαμαντίδη και του Τομάσεβιτς, που είχαν εκείνη τη μέρα τα γενέθλια τους, νίκησε την ΤΣΣΚΑ Μόσχας την οποία καθοδηγούσε ο Παπαλουκάς με 93-91. ). Μάλιστα εκείνη τη σεζόν οι «πράσινοι» προκρίθηκαν στο Final 4 υπερπηδώντας με sweep (80-58, 73-65) το εμπόδιο της Ντινάμο Μόσχας.

Δυο χρόνια αργότερα η ιστορία επαναλήφθηκε στον τελικό του Φάιναλ Φορ στο Βερολίνο (Παναθηναϊκός-ΤΣΣΚΑ Μόσχας 73-71) όπου μετά τη συνομολογηθείσα από τον Ομπράντοβιτς και τους παίκτες απόφαση να μη γίνει φάουλ, ο Ντρου Νίκολας έπαιξε την τέλεια άμυνα και αναχαίτισε τον Σισκάουσκας στην τελευταία φάση.

Το καλό τρίτωσε με τον πλέον συγκλονιστικό τρόπο στις 13 Μαίου του 2012 στο «Sinan Erdem Dome» της Κωνσταντινούπολη, όπου ο Ολυμπιακός ξόρκισε τα φαντάσματα μιας δεκαπενταετίας και στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης, γυρίζοντας από το -19 και προκαλώντας σοκ και δέος στην ΤΣΣΚΑ με το πεταχτάρι του Γιώργου Πρίντεζη στην εκπνοή (62-61).

Πέραν των τριών τελικών που ανέδειξαν πρωταθλητές Ευρώπης δυο φορές τον Παναθηναϊκό και μία τον Ολυμπιακό, οι δυο αιώνιοι ανέβηκαν και άλλες δυο φορές στο θρόνο, κατατροπώνοντας την ΤΣΣΚΑ Μόσχας σε ημιτελικούς!

Στις 9 Απριλίου του 1996 στο Παρίσι οι «πράσινοι», δια χειρός Ντομινίκ Γουίλκινς (35 πόντοι) έπνιξαν τη ρωσική αρκούδα με 81-71 και 48 ώρες αργότερα με αντίπαλο την Μπαρτσελόνα στέφθηκαν πρωταθλητές Ευρώπης, για πρώτη φορά στα χρονικά του ελληνικού μπάσκετ.

Επίσης τη σεζόν 1981-82 ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε για πρώτη φορά στην τελική εξάδα του Κυπέλλου Πρωταθλητριών αποκλείοντας την ΤΣΣΚΑ Μόσχας (80-83, 87-83), χάρη στις ελεύθερες του Απόστολου Κόντου στην κορύφωση του θρίλερ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Δέκα επτά χρόνια αργότερα, στις 10 Μαίου του 2013 στην «Ο2 Αrena» του Λονδίνου ο Ολυμπιακός με ηγέτη τον Κάιλ Χάινς στραγγάλισε (69-52) την ΤΣΣΚΑ Μόσχας και στη συνέχεια, με αντίπαλο τη Ρεάλ Μαδρίτης πέτυχε το repeat και αναγορεύθηκε Σερ!

Για τον Ολυμπιακό η Ιστορία δεν επαναλήφθηκε, αλλά απλώς συνεχίσθηκε σε άλλους δύο ημιτελικούς των Final 4 της Euroleague, στους οποίους έριξε στο καναβάτσο την ΤΣΣΚΑ Μόσχας και διεκδίκησε τον τίτλο, χωρίς ωστόσο να τον κατακτήσει...

Στις 15 Μαίου 2015 στη Μαδρίτη επέστρεψε από το -9 (54-63) στα τελευταία τρία λεπτά και επικράτησε με 70-68, προεξάρχοντος του Βασίλη Σπανούλη ο οποίος μετά από έντεκα σερί άστοχα σουτ έβαλε τα τελευταία τέσσερα, καθένα με διαφορετικό τρόπο και απέναντι σε διαφορετικό αντίπαλο! Δυο βράδια αργότερα στον τελικό οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν από την οικοδέσποινα Ρεάλ με 78-59.

Το déjà vu της Πόλης, του Λονδίνου και της Μαδρίτης παίχθηκε στις 19 Μαίου του 2017 στην Κωνσταντινούπολη, όπου ο Ολυμπιακός με οδηγό τον Κώστα Παπανικολάου και με τον Σπανούλη να εκρήγνυται πάλι στον επίλογο, όντας άποντος επί 33 λεπτά, ανέκαμψε από το -13 (27-40) και επιβλήθηκε με 82-78. Στον τελικό οι «ερυθρόλευκοι» γνώρισαν την ήττα από την οικοδέσποινα Φενέρμπαχτσε με 80-64.

Συν τοις άλλοις ο Ολυμπιακός είχε προκριθεί στο Φάιναλ Φορ του 1995 στη Σαραγόσα, αποκλείοντας στα πλέι οφς την ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 2-1 (65-95, 86-77, 79-54).

Ο ΠΑΟΚ κατέκτησε το Κύπελλο Κυπελλούχων της σεζόν 1990-91 νικώντας στον τελικό τη Σαραγόσα, ενώ στον ημιτελικό ξεπέρασε το εμπόδιο της Ντινάμο Μόσχας (95-82, 63-75).

Το Μαρούσι κατέκτησε το Κύπελλο Σαπόρτα της σεζόν 2000-01 νικώντας τη γαλλική Ελάν Σαλόν στη Βαρσοβία, ενώ στον ημιτελικό απέκλεισε την Ούνικς Καζάν (87-95, 93-81) και πήρε τη ρεβάνς για την ήττα του στον τελικό του Φάιναλ Φορ της FEL το 2004.

Τη σεζόν 2009-10 ο Αθηναϊκός έγραψε ιστορία ως η πρώτη (και η μόνη έως τώρα) ελληνική ομάδα γυναικών που κατέκτησε έναν διεθνή τίτλο (Eurocup). Kαι πώς; Ξεπαστρεύοντας κατά σειρά τέσσερις ρωσικές ομάδες: τη Τσεβάκατα Βόλογκντα στον πρώτο γύρο, τη Ντινάμο Μόσχας στην προημιτελική φάση, τη Ντινάμο Κουρσκ στους ημιτελικούς και τη Ναντέζντα Ορενμπουργκ στον διπλό τελικό (65-57 εκτός, 53-57 εντός).

Το «εμείς οι δυο πάμε πακέτο» ισχύει στην κυριολεξία και σε απόλυτο βαθμό για την ομάδα γουότερ πόλο γυναικών του Ολυμπιακού και την Κίνεφ Κίρισι, Το 2011 στον ημιτελικό του πρώτου Final 4 τους στο Κύπελλο Πρωταθλητριών οι «ερυθρόλευκες» ηττήθηκαν από την Κίνεφ Κίρισι με 12-11, αλλά πήραν τη ρεβάνς στον μικρό τελικό της επόμενης χρονιάς νικώντας με 14-12.

Το 2014 τα κορίτσια του Ολυμπιακού κατέκτησαν τον τίτλο του LEN Trophy στη Φλωρεντία νικώντας στον ημιτελικό την Κίνεφ με 8-5 και στον τελικό τη Φιρέντσε με 109. Το 2015 στέφθηκαν πρωταθλήτριες Ευρώπης στον Πειραιά νικώντας πάλι στον ημιτελικό την Κίνεφ με 10-8 και στον τελικό την ισπανική Σαμπαντέλ με 10-9. Η τετραλογία συμπληρώθηκε στο Φάιναλ φορ του 2-017 στο Κίρισι, όπου ο Ολυμπιακός νίκησε στον ημιτελικό τη Σαμπαντέλ, αλλά στον τελικό γνώρισε την ήττα από την οικοδέσποινα Κίνεφ με 7-6.

Η Ρωσία αποτελεί τη μόνιμη καλή νεράιδα και της ομάδας γουότερ πόλο γυναικών της Βουλιαγμένης, καθώς εμπλέκεται και στους τρεις ευρωπαϊκούς τίτλους της: το 2003 κατέκτησε το LEN Trophy με τη νίκη της στον Πειραιά επί της Σκιφ Μόσχας με 6-5, το 2010 στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Φάιναλ Φορ που διεξήχθη στο Κίρισι και έβαλε στο παλμαρέ της και το Super Cup (11-6 απέναντι στη Στουρμ Τσέχοφ) και το 2010 πέτυχε το repeat στην Κέρκυρα επικρατώντας στον τελικό της Κίνεφ Κίρισι με 10-7.

Τη σεζόν 1999-2000 η ομάδα γυναικών της Γλυφάδας στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης για πρώτη φορά στα χρονικά της ελληνικής υδατοσφαίρισης, νικώντας στον τελικό του Φάιναλ Φορ, που φιλοξενήθηκε στο κολυμβητήριο της Κολοκυνθούς τη Σκιφ Μόσχας με 7-5.

Απέναντι σε ρωσική ομάδα, τη Χάντι Μανσίσκ κατέκτησε το LEN Trophy της σεζόν 2009-10 η ομάδα γυναικών του Εθνικού Πειραιώς (12-13 εκτός, 17-15 εντός) .

Η Εθνική ομάδα γουότερ πόλο των ανδρών κατέκτησε για δεύτερη φορά στα χρονικά το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2015, που διεξήχθη στο Καζάν. Μεταξύ άλλων στις 31 Ιουλίου 2015 νίκησε την οικοδέσποινα Ρωσία με 15-11.

Καθ’ οδόν προς τον θρόνο του εφετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο Βελιγράδι, στις 8 του περασμένου Αυγούστου η Εθνική Εφήβων του γουότερ πόλο έφερε ισοπαλία με τους Ρώσους (10-10) και προκρίθηκε ως πρώτη στην οκτάδα, όπου «καθάρισε» την Ισπανία.

· ΥΓ: Κατόπιν όλων αυτών των γεγονότων (και ενδεχομένως και κάποιων άλλων που μου διέφυγαν) είναι προφανές, αυταπόδεικτο και αδιαμφισβήτητο ότι έχουμε γίνει οι τσάροι πασών των Ρώσων και αύριο θα επιδιώξουμε να διατηρήσουμε αυτό το status quo!