Η Ισπανία έκανε... πλάκα και απέναντι στην Ρουμανία, χαρίζοντας μας μερικές εντυπωσιακές φάσεις.

Ο Χουάν Ερνανγκόμεθ συνέχισε τα φοβερά καρφώματα του στο τουρνουά, αφού έφυγε στο ανοιχτό γήπεδο και έκανε... πόστερ τον αντίπαλο του.

Απολαύστε το κάρφωμα

Why would you jump @Juanchohg14 at it again!

