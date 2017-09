Αποχώρησε υποβασταζόμενος ο Μαρκάνεν! (vids)

Την άγουσα για τα αποδυτήρια υποβασταζόμενος πήρε ο Λόρι Μαρκάνεν!

Ο αστέρας της Φινλανδίας και rookie των Μπουλς στην τελευταία επίθεση της ομάδας του πήδηξε στον αέρα για να πάρει την μπάλα από τον Κοϊβίστο, που ήταν στην επαναφορά, και στην προσγείωσή του, πάτησε άτσαλα στο παρκέ.

Πεσμένος κάτω, κοπάνησε το χέρι του από τον πόνο, και με το τέλος του ματς, αποχώρησε για τα αποδυτήρια υποβασταζόμενος από τον Σον Χαφ και μέλος του επιτελείου.

Στη συνέντευξη Τύπου πάντως ο προπονητής των Φινλανδών δεν έδειξε να έχει πληροφόρηση, «δεν είδα τραυματισμό. Ίσως να ήταν απλά ένα χτύπημα πάνω στην ένταση του αγώνα όπως όλα τα άλλα» ενώ στη συνέχεια όταν ρωτήθηκε αν θα παίξει ο Μαρκάνεν στη συνέχεια έγινε πιο απότομος, «είμαι προπονητής και όχι ιατρός για να ξέρω αν θα παίξει στη συνέχεια και πότε».

Μένει να δούμε το μέγεθος της ζημιάς που έχει υποστεί και αν θα είναι διαθέσιμος για το ματς κόντρα στην Ελλάδα την Τρίτη (05/09, 20:00).

BREAKING: #Bulls rookie Lauri Markkanen hurt his ankle. He is in a lot of pain. pic.twitter.com/w6FPi6K0DU

Lauri Markkanen tries to tie the game against Slovenia but injures himself on the play https://t.co/VReAE70klI #NBA

— All Ball (@allballapp) 2 Σεπτεμβρίου 2017