Οι Ισπανοί πρόσφεραν θέαμα στην πρεμιέρα τους στο Eurobasket, νικώντας τους Μαυροβούνιους με 99-60.

Δείγμα των μαγικών που έκαναν στο παρκέ, ήταν και η όμορφη συνεργασία του Σέρχιο Ροντρίγκεθ με τον Ουίλι Ερνανγκόμεθ.

Ο πρώτος έδωσε μια φοβερή πάσα στον δεύτερο, ο οποίος κάρφωσε εντυπωσιακά.

Απολαύστε τους

1-2!@SergioRodriguez with 6 AST, @willyhg94 with 10 PTS at the half.

https://t.co/aHPaEkqy6o#EuroBasket2017 pic.twitter.com/Hogv3RsjCo

— FIBA (@FIBA) 1 Σεπτεμβρίου 2017