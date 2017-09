Σκέφτεται τους... Λέικερς ο Σαμπάζ Μουχάμαντ (pic)

Σύμφωνα με το Baskeball Insiders, ο Σαμπάζ Μουχάμαντ σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να αγωνιστεί στους Λος Άντζελες Λέικερς και να επιστρέψει στο πλευρό του Ρόμπερτ Πελίνκα.

Ο Πελίνκα, άλλωστε, ήταν εκείνος που εκπροσωπούσε τον Μουχάμαντ πριν γίνει GM στους Λέικερς.

Πέρυσι, ο 24χρονος φόργουορντ μέτρησε με τη φανέλα των Τίμπεργουλβς 9,9 πόντους και 2,8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

I'm told Shabazz Muhammad considering joining his former agent Rob Pelinka with Lakers, LA considering options as well

— Eric Pincus (@EricPincus) 1 Σεπτεμβρίου 2017