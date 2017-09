Αφήνουν ελεύθερο τον Χόους οι Μπακς

Σύμφωνα με το ESPN και τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι, οι Μπακς θα κάνουν χρήση του όρου «stretch provision» στο συμβόλαιο του Χόους.

Από τη στιγμή που δεν έχουν μείνει ικανοποιημένος από την απόδοσή του θα τον αφήσουν ελεύθερο και θα «απλώσουν» το συμβόλαιο των έξι εκατομμυρίων δολαρίων σε τρία χρόνια ώστε να πέσουν κάτω από τον φόρο πολυτελείας.

Milwaukee plans to waive Spencer Hawes, league sources tell ESPN. Bucks using stretch provision on his $6M salary to get under luxury tax.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 1 Σεπτεμβρίου 2017