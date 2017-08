Περαιτέρω ενίσχυση οι 76ers με ΜακΑντού και Μπλάκμον (pic)

Ανταγωνιστικές αποδόσεις στο Ντεπ. Καπιατά – Σέρο Πορτένιο με 0% Γκανιότα. *Ισχύουν όροι και Προϋοθέσεις (+21).

Ο λόγος για τον Τζέιμς ΜακΑντού (σ.σ. ανιψιός του άλλοτε θρύλου του ΝΒΑ, Μπομπ ΜακΑντού) ο οποίος υπέγραψε two way contract με την ομάδα της Φιλαδέλφεια.

Πέρυσι αποτέλεσε «ρεζέρβα» στους Ουόριορς έχοντας κατά μέσο όρο 2,8 πόντους και 1,7 ριμπάουντ ανά 8,8 λεπτά συμμετοχής σε 52 ματς.

Επίσης αποκτήθηκε και ο rookie Τζέιμς Μπλάκμον, ο οποίος είχε πάρει μέρος στο Summer League και υπέγραψε μη εγγυημένο συμβόλαιο.

The team has officially signed @jamesmcadoo and @JBlackmon2 to contracts.

https://t.co/3PVJVXous7 pic.twitter.com/Rk8hdj9of4

— Philadelphia 76ers (@sixers) 30 Αυγούστου 2017