O Night King ηγείται της ομάδας «Beyond the Wall» έχοντας στο... ρόστερ τον Βισέριον, ο Τζον Σνόου, η Σάνσα Σταρκ και η αδελφή τους, Άρια, παίζουν στην ομάδα «The North», η Σέρσεϊ Λάνιστερ, ο Τζέιμι και το «Βουνό» τιμούν τη φανέλα του «Kings Landing» ενώ η Καλίσι, ο δράκος της και ο Τίριον πάνε για τον τίτλο με το «Dragonstone»!