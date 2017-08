Τελευταίες εργασίες στην «Helsinki Arena» (vid)

Η «Helsinki Arena» εντός γηπέδου είναι πανέτοιμη να υποδεχτεί τις έξι ομάδες του Β' ομίλου, αλλά έξω από αυτό ακόμη γίνονται κάποιες εργασίες.

Το βίντεο που δημοσίευσε η φινλανδική ομοσπονδία δείχνει τους εξωτερικούς χώρους όπου θα φιλοξενηθούν δημοσιογράφοι και άνθρωποι που θα εργαστούν για το Eurobasket 2017.

Little something (100 m of restaurant) we're building outside of the Arena for the fans. #EuroBasket2017 #Helsinki #Welcome pic.twitter.com/5u4zlTCTNW

— Basket.fi (@basketfinland) 27 Αυγούστου 2017