Επέστρεψε σε φουλ ρυθμό προπονήσεων ο Πατσούλια! (pic)

Η Γεωργία ακόμα δεν έχει σίγουρη την παρουσία του Ζάζα Πατσούλια στη δωδεκάδα ενόψει Eurobasket, αφού ο πρωταθλητής του ΝΒΑ ταλαιπωρήθηκε από ένα πρόβλημα στον αστράγαλο που δεν τον άφησε να συμμετέχει στο τουρνουά Ακρόπολις

Όμως σήμερα η ομοσπονδία της Γεωργίας με ενημέρωση της στο twitter ανέφερε πως ο παίκτης των Ουόριορς ξεπέρασε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε και επανήλθε σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων. Μένει να δούμε αν θα πειστούν και οι... πολεμιστές, οι οποίο έχουν θορυβηθεί από τον τραυματισμό.

Πιθανή απουσία του Ζάζα από το Eurobasket θα δυσκολέψει πολύ το έργο της ομάδας του Ζούρου.

UPDATE: Healed from injury Zaza Pachulia takes the court for a full practice. Looking good as before. pic.twitter.com/WyAoDZlMcW

— GeorgiaNationalTeam (@_GeoBasketball) 27 Αυγούστου 2017