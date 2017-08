Ο Γκάλης στο «Sinan Erdem» (pic)

Now that Greek basketball god Nick Galis has found his place on the Eurobasket poster outside Sinan Erdem Arena, let the games begin. / Πιο ψηλα απο όλους ο Νικ στην αφίσα έξω απο το Σιναν Ερντεμ. Μύρισε Ευρωμπάσκετ στην Πόλη. #tirinini #eurobasket2017 #basketball #istanbul #turkey #greece #sinanerdem #legend #nickgalis #den_yparxoun_oi_alloi #fiba #trophy #thegreekgangster

A post shared by Theofilos Freris (@theofilos_freris) on Aug 25, 2017 at 11:01am PDT