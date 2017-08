Στο παιχνίδι της Νέας Ζηλανδίας με την Κορέα, ο Ντιλέινι έκανε το καλύτερο κάρφωμα της διοργάνωσης και μια... ωραιότατη αφίσα τον αντίπαλό του.

Φυσικά και τα υπόλοιπα τέσσερα καρφώματα ήταν το ένα καλύτερο από το άλλο.

Απολαύστε το ΤΟΡ-5!

