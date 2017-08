Όλα λάθος στην υπόθεση Αντετοκούνμπο!

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Γιάννης είναι άπειρος και δεν έχει ακόμη το ειδικό βάρος, ούτε έχει διαμορφώσει τον χαρακτήρα για να χειριστεί τόσο σοβαρά θέματα. Η τεράστια παράλειψη (μία ακόμη) της ομοσπονδίας, είναι ότι δεν έχει πλαισιώσει την Εθνική ανδρών με μία προσωπικότητα (ένας Φασούλας, ένας Διαμαντίδης, ένας Ρεντζιάς, ένας Τσαρτσαρής) που... been there done that, εκπέμπει κύρος και μπορεί να μιλήσει στους διεθνείς στη γλώσσα του και το κυριότερο, όλοι να τον σεβαστούν και να τον ακούσουν. Αυτά για την ώρα μετά από τις καταιγιστικές εξελίξεις με την οριστική πλέον απουσία του «Greek Freak» από το 40ο Eurobasket, που «επισκίασαν» τη 2η νίκη φιλική νίκη (84-80) της Ελλάδας επί της Μεγάλης Βρετανίας, 12 μέρες πριν το τζάμπολ του εναρκτήριου αγώνα με την Ισλανδία.