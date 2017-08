Η «μεταμόρφωση» του Σακίλ Ο'Νίλ στα video games έχει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες που επιλέγουν να παίρνουν οι λάτρεις των μπασετικών παιχνιδιών.

Έτσι το «ΗοοpsHype» ασχολήθηκε με την εξέλιξη του στο πέρασμα των χρόνων, δείχνοντας πως ποτέ δεν σταμάτησε να είναι «οδοστρωτήρας» κάτω από τις δύο ρακέτες.

Δείτε το video

Shaquille O'Neal in video games through the years... pic.twitter.com/mOQmofqxnQ

— HoopsHype (@hoopshype) 18 Αυγούστου 2017