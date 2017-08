Στους Ουίζαρντς ο Σλόαν (pic)

Ο Σλόαν ήταν ελεύθερος στην αγορά του ΝΒΑ και κατάφερε να βρει συμβόλαιο στους Ουίζαρντς, οι οποίοι έψαχναν έναν παίκτη για να «γεμίσουν» την backcourt.

Το Vertical έκανε λόγο για μονοετές συμβόλαιο, με τον 29χρονο παίκτη να έχει αγωνιστεί επίσης σε Ατλάντα, Νέα Ορλεάνη, Κλίβελαντ, Ιντιάνα και Μπρούκλιν με 5,5 πόντους και 3 ασίστ κατά μέσο όρο.

Free agent Donald Sloan, a 5-year NBA veteran, has agreed on a one-year deal with the Washington Wizards, league sources tell The Vertical.

