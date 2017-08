To νέο trailer του ΝΒΑ 2Κ18 υπόσχεται ατελείωτο... κάψιμο! (vid)

Το αγαπημένο παιχνίδι μπάσκετ του κοινού και κατά κοινή ομολογία κορυφαίο στο είδος των sports videogames επιστρέφει δριμύτερο στα παρκέ του NBA και όχι μόνο! Το NBA 2K18 δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις ενώ η εφετινή έκδοση διαθέτει πληθώρα βελτιώσεων σε οπτικό αλλά και σε gameplay επίπεδο, το οποίο είναι και το πιο σημαντικό.

Πάρτε, λοιπόν, μια γεύση από το trailer της τελευταίας έκδοσης του δημοφιλούς παιχνιδιού!

#NBA2K18 has everyone shook! Watch the debut #2K18 trailer featuring “Shook Ones” by Mobb Deep. pic.twitter.com/WqZa8u7tT9

— NBA 2K 2K18 (@NBA2K) 16 Αυγούστου 2017