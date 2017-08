Στις προπονήσεις της Φινλανδίας ο Κόπονεν (pic)

Η Φινλανδία είναι μια από τις συνδιοργανώτριες χώρες του Eurobasket ενώ ο ομοσπονδιακός προπονητής Χένρικ Ντέτμαν μπορεί να υπολογίζει στον Πέτερι Κόπονεν. Ο 29άχρονος γκαρντ της Μπαρτσελόνα είναι ο ηγέτης της Φινλανδίας και σήμερα (16/8) άρχισε προπονήσεις με την εθνική ομάδα της χώρας του ενώ αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής στο φιλικό προετοιμασίας με την Τσεχία (18/8).

#Susijengi PG Petteri Koponen has been given a green light to join the practices of the team, which is preparing to host #EuroBasket2017. pic.twitter.com/40oGXTelbC

— Basket.fi (@basketfinland) 16 Αυγούστου 2017