Τέλος το μπάσκετ για τον Ντέβιν Σμιθ (pic)

Σταματάει το μπάσκετ ο Ντέβιν Σμιθ!

Ο 34χρονος φόργουορντ φαίνεται πως πήρε την απόφαση να αποσυρθεί από τα παρκέ, μετά από 12 χρόνια στον επαγγελματικό αθλητισμό.

Ο Αμερικανός αποχώρησε φέτος από την Μακάμπι Τελ Αβίβ, μετά από έξι χρόνια και μια κατάκτηση Euroleague (2014), ενώ φόρεσε και την φανέλα του Πανελληνίου την σεζόν 2009-10.

Επίσης, αγωνίστηκε σε Χιπουσκόα, Αβελίνο, Φενέρ και Τρεβίζο.

Source: Ex-Euroleague gold medalist for David Blatt, Devin Smith, to announce his retirement. He's won a dozen titles over a stellar career.

