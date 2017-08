Όπως διαβάσατε και στο αφιέρωμα του gazzeta.gr, ο Μάτζικ Τζόνσον έχει σήμερα (14/8) τα γενέθλιά του και όλοι έσπευσαν να του ευχηθούν.

Δείτε τις χαρακτηριστικές αναρτήσεις από το ΝΒΑ και τη FIBA

Happy 58th Birthday to @Lakers legend and Hall of Famer, @MagicJohnson! #NBABDAY pic.twitter.com/hAFXmPdGQT

— NBA (@NBA) 14 Αυγούστου 2017