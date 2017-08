Έτοιμος για τον διαγωνισμό καρφωμάτων φαίνεται πως είναι ο τρελός τύπος που θα απολαύσετε στο παρακάτω κάρφωμα.

Η φαντασία του δείχνει να βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα αν κρίνουμε αυτό που έκανε. Κρεμάστηκε από τη μπασκέτα και ενώ είχε την μπάλα ανάμεσα στα πόδια του, την ύψωσε για το χέρι, ολοκληρώνωντας ένα μαγικό κάρφωμα.

Απολαύστε το

Never seen this dunk before (via franciscosmills/Instagram) pic.twitter.com/uqMYNycfFY

— Bleacher Report (@BleacherReport) 13 Αυγούστου 2017