Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η αναμέτρηση θα φιλοξενηθεί στην O2 Arena του Λονδίνου.

Το ΝΒΑ ανακοίνωσε ότι το παιχνίδι μεταξύ Μπόστον Σέλτικς-Φιλαδέλφεια 76ers θα διεξαχθεί στις 11 Ιανουαρίου 2018!

The 2018 #NBALondon Game will feature....

@sixers/@celtics on January 11th at the O2 Arena! pic.twitter.com/QpDVmznCSW

