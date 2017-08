To «respect» του Ράις στον Γιουλ! (pic)

«Δεν με νοιάζει αν παίζει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι πολύ καλό άτομο και τρέφω τεράστιο σεβασμό για εκείνον. Δεν θα ήθελα ποτέ να τον δω να τραυματίζεται...» ήταν η σχετική ανάρτηση του Ταϊρίς Ράις μετά τον απίστευτο τραυματισμό του Σέρχιο Γιουλ.

Νωρίτερα είχε κάνει και την προσευχή του να μην είναι κάτι το σοβαρό ωστόσο η διάγνωση θα αφήσει τον Ισπανό σταρ έξι με εννέα μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης.

I don't care if he plays for Real Madrid. That's good dude that I have HUGE respect for and I would never want to see him go down.

— Tyrese Rice (@ReseRice4) 9 Αυγούστου 2017