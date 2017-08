Πόσο καλός θα ήταν ο Τζόρνταν αν έπαιζε στη σημερινή εποχή; (vid)

Οι συγκεκριμένες συγκρίσεις είναι ατυχείς και αδύνατον να εξασφαλίσουν ασφαλές συμπέρασμα, ωστόσο χώρος για κουβέντα πάντα υπάρχει.

Η αμερικανική ιστοσελίδα «hoopshype» με τη βοήθεια ενός βίντεο αναλύει πως θα ταίριαζε ο Μάικλ Τζόρνταν στο τωρινό ΝΒΑ.

Το βίντεο μεταξύ άλλων αναφέρει το κακό ποσοστό του από τη γραμμή των τριών πόντων, τις αποστάσεις που έχουν ανοίξει προς όφελος αυτών που προτιμούν τη διείσδυση και φυσικά τους χειρότερους σέντερ σε σχέση με την εποχή του MJ23.

Δείτε το βίντεο μήπως και καταλήξετε κάπου...

How good would Michael Jordan be in modern-day NBA? pic.twitter.com/ZhXi2TqkTD

— HoopsHype (@hoopshype) 9 Αυγούστου 2017