Επέστρεψε στο Λαύριο ο Παραλίκας

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Λαύριο

«H KAE Λαύριο ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την επιστροφή του κόουτς, Σάκη Παραλίκα, στο προπονητικό επιτελείο της ομάδας. Ο έμπειρος κόουτς θα αποτελέσει βασικό συνεργάτη του Χρήστου Σερέλη, με τον οποίο γνωρίζονται από την πρώτη θητεία του Σάκη Παραλίκα στην ομάδα μας.

"Είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέφω στο Λαύριο που έχω τόσες ωραίες αναμνήσεις κι επιτυχίες. Μετά από την απόφαση μου να γυρίσω στο αντρικό μπάσκετ πιστεύω πως η επιλογή του Λαυρίου είναι η καλύτερη", τόνισε ο έμπειρος προπονητής που την περσινή αγωνιστική περίοδο ήταν με τον Τζώρτζη Δικαιουλάκο στη γυναικεία ομάδα της Φενέρμπαχτσε.

Αναλυτικά το βιογραφικό του Σάκη Παραλίκα:

Born April the 2nd, 1974 in Thessaloniki Greece

Playing years

1991 -1995: played professional in Aris Thessalonikis

1993: European Cup Winners (Turin)

1995 – 2002: played in A2 Greek League (Milon – Sporting - MENT)

2003 – 2005: played in B’ Greek League (Milon - Athens)

1990 – 1991: member of the U16 Greek National Team

1991: 2nd Place in U16 European Championship (Thessaloniki)

Coaching years

2005 – 2010: Coaching teams of all junior ages from 6 to 19 years old boys

2006 – 2007: Champions in C’ Greek League (Assistant - Lavrio)

2007 – 2008: B' Greek League (Head Coach – Milon Athens)

2008 – 2009: Champions in B’ Greek League (Assistant - Lavrio)

2009 – 2012: A2 Greek League (Assistant - Lavrio)

2012 – 2013: Championship Runner Ups, Cup Winners , European playoffs (1st time in Romanian women’s basketball history) (Assistant – Targoviste) (Women’s)

2013 – 2015: Romanian’s League Playoffs (1st time in team’s history)

(Head Coach - Phoenix Galati) (Women’s)

2015-2017: Championship , Supercup and Cup Winners in Turkish League. 3rd place in Euroleague Championship (Assistant – Fenerbahce)

(Women’s)

Greek National Women’s Team

2013: 1st place in European Championship Qualifiers (Assistant)

2015: Quarterfinals European Championship (Assistant)