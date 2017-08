Η νέα φανέλα των Καβαλίερς με... Ίρβινγκ! (vid)

Αποκαλυπτήρια για την νέα φανέλα των Καβαλίερς!

Η ομάδα του Κλίβελαντ παρουσίασε την καινούρια της ενδυμασία μέσω ενός εντυπωσιακού βίντεο, μετά την συνεργασία του ΝΒΑ με την Nike.

Επίσης, γνωστοποιήθηκε ακόμα μια συνεργασία, αυτή των «ιπποτών» με την «Goodyear», που θα είναι ο χορηγός της ομάδας.

Μάλιστα, στο φινάλε, οι φανέλες παρουσιάζονται με τα ονόματα των Τζέιμς, Λοβ και Ίρβινγκ!

The Shield.

The Swoosh.

The Wingfoot.

Introducing our new coat of armor → https://t.co/iuYLihcVwT #AllForOne pic.twitter.com/QjqpaYQmxb

— Cleveland Cavaliers (@cavs) 7 Αυγούστου 2017