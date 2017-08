Αρκετό θέαμα προσφέρουν στο ματς που διεξάγεται στο Γιοχάνεσμπουργκ οι παίκτες του ΝΒΑ.

Τζέιλεν Μπράουν και Αντρέ Ντράμοντ έβγαλαν μία φάση που θύμισε... ποίηση.

Poetry in motion... @FCHWPO off the glass to @AndreDrummond! #NBAAfricaGame #PhantomCam pic.twitter.com/tBSDNkGtjs

— NBA (@NBA) 5 Αυγούστου 2017