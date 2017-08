Στην αναμέτρηση με σταρ του ΝΒΑ που διεξάγεται στην Αφρική, το ματς ξεκίνησε με εντυπωσιακό τρόπο.

Ο Κρίσταπς Πορζίνγκις προσπάθησε για ένα άλεϊ ουπ κάρφωμα, αλλά η μπάλα ήταν μακριά από τη στεφάνη. Ο Λετονός φόργουορντ των Νικς μη έχοντας πολλά περιθώρια, χαστούκισε κατά κάποιον τρόπο τη μπάλα και σκόραρε.

How did Kristaps Porzingis get this alley-oop to fall?#NBAAfricaGame pic.twitter.com/9fQngOLKrs

— NBA.com (@NBAcom) 5 Αυγούστου 2017