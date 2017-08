Ο Σίμονς έκανε το όνειρο 12άχρονου, πραγματικότητα (pics & vid)

Για το πόσο ενώνει ο αθλητισμός το γνωρίζουμε, αλλά ήρθε η ώρα να μάθουμε πως και τα social media κάνουν το ίδιο.

Ο Τάιλερ Οσόφσκι πάσχει εκ γενετής εγκεφαλική παράλυση και πριν λίγο καιρό έκανε μία επέμβαση ώστε να μπορέσει να περπατήσει. Τα πάντα πήγαν καλά κι όταν τελείωσαν ο μικρός έγραψε στο twitter πως «όλα πήγαν καλά με τον Τάιλερ. Τώρα απλά εύχεται να γνωρίσει τον Μπεν Σίμονς».

Ο γκαρντ των Σίξερς το έμαθε κι απάντησε, «ας την πραγματοποιήσουμε τότε». Κι έτσι έγινε! Ο Μπεν Σίμονς μάλιστα του χάρισε ένα ζευγάρι παπούτσια.

12-yr old Tyler Osowski has Cerebral Palsy. He just had major surgery. His wish, to meet @BenSimmons25 @FOX29philly pic.twitter.com/mgoistu63u

— Dawn Timmeney (@DawnFox29) 27 Ιουλίου 2017

Let's make it happen — Ben Simmons (@BenSimmons25) 28 Ιουλίου 2017