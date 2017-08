Ο Πορζίνγκις «έκλεψε» τον Νοβίτσκι σε παιχνίδι (vid)

Το HORSE είναι από τα πιο παλιά διασκεδαστικά παιχνίδια μπάσκετ. Κάθε παίκτης επιχειρεί ένα σουτ από οποιοδήποτε σημείο θέλει κι αν ευστοχήσει οι υπόλοιποι οφείλουν να τον μιμηθούν.. Αν δεν τα καταφέρουν παίρνουν ένα γράμμα και χα΄νουν όταν συμπληρώσουν τη λέξη «horse» (σ.σ άλογο).

Στην Αφρική λοιπόν οι ΝΒΑers διασκέδαζαν παίζοντας το συγκεκριμένο παιχνίδι. Κάποια στιγμή ο Κρίσταπς Πορζίνγκις πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό κάρφωμα το οποίο ήταν αδύνατον για τον Νοβίτσκι να επαναλάβει.

KP, Dirk & Rondae playing H-O-R-S-E at Team World practice.... this shot (dunk) is NOT FAIR! #NBAAfricaGame pic.twitter.com/WSzw4nxRyH

— NBA (@NBA) 4 Αυγούστου 2017