Ένα TOP 10 γεμάτο δράση!

Το ΝΒΑ παρουσίασε τις καλύτερες φάσεις των Σίξερς για τη σεζόν 2016-17, με τον ΜακΚόνελ να είναι στο Νο.1 για το game winner κόντρα στους Νικς.

MADE in PHILA... the @Sixers TOP 10 PLAYS from the 2016-17 season! #BESTofNBA pic.twitter.com/B0i2b1qtwy

— NBA (@NBA) 3 Αυγούστου 2017